Er gaat voorlopig een streep door de verhuizing van twee basisscholen naar de Hofsingel in Vlaardingen

Tekort aan leslokalen

Het Vlaardingse college van B & W maakte dinsdagmiddag bekend dat het huidige traject ‘na raadpleging van de gemeenteraad en belanghebbenden’ wordt stilgelegd. In de eerste helft van volgend jaar volgt eerst een ‘breed locatieonderzoek’ in de gehele stad naar mogelijke nieuwe leslokalen, waar behoefte aan is vanwege een tekort in met name de wijk Ambacht.