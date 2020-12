‘Erg onrustig’ Vlaardingen verboden terrein voor vier mannen: ‘Ze wilden orde verstoren’

Schiedam kijkt naar signalen etnisch profileren in informatie die van Belasting­dienst komt

23 december De gemeente Schiedam gaat onderzoeken of Stroomopwaarts via de Belastingdienst informatie doorkrijgt die is gebaseerd op etnisch profileren. Een motie hiertoe van Denk is onlangs door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.