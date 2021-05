Faith (20) moet het huis uit na overlijden moeder: ‘Ik krijg niet eens tijd om te rouwen’

Café zit vol met luidruchti­ge gasten: burgemees­ter laat het pand sluiten

14:18 Een café aan de Hoogstraat in het centrum van Schiedam is zaterdagavond met spoed gesloten door burgemeester Cor Lamers. In het café waren die avond, tegen de coronaregels in, bezoekers aanwezig. Tijdens de controle troffen handhavers ‘luidruchtige’ cafégangers aan, die onder invloed waren van alcohol.