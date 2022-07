Fanatieke gamers gaan de strijd met elkaar aan tijdens FIFA-toernooi van Minters

Gestolen bloemen en honden die dwars door broedplaat­sen rennen: boswachter Fred wil weer rust in ‘zijn’ gebied

Honden die door een poel razen, ruiters op het voetpad of mountainbikers die off-track gaan: de natuur in de Van Dixhoorndriehoek krijgt het soms zwaar te verduren. Om de planten en dieren in het natura-2000 gebied te beschermen, zijn sommige delen afgesloten met hekken: ‘Het is de bedoeling dat dit gebied straks nog mooier wordt.”

6:54