Fatima (75) ging naar kledingbank, kwartier later was haar scootmobiel gestolen: ‘Vergeet dit nooit meer’

Kleding­bank keert terug op vaste stek: ‘Zonder ons komen kinderen in winter op sandalen naar school’

Kinderen die in de winter met een zomerjas naar school komen? Het gebeurt, weten de vrijwilligers van de kledingbank in Vlaardingen. Binnenkort betrekt het initiatief een eigen pand in de Westwijk en gaat de kledingbank meer dagen per week open. Een uitkomst voor gezinnen met weinig geld.

27 februari