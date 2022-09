Feestelijke heropening dierenweide achter het Zonnehuis, bewoners komen vaak voor een knuffel

Begin vorig jaar was de huisvesting op het terrein achter Het Zonnehuis aan de Dillenburgsingel in Vlaardingen nog verouderd en konden de vrijwilligers het niet meer bolwerken. De dieren dreigden even helemaal te verdwijnen, maar in plaats daarvan besloot Het Zonnehuis toch te investeren in het dierenverblijf. Woensdagmiddag werd de nieuwe stal feestelijk geopend, de dierenweide gaat voortaan door het leven als de Zonnehoeve.