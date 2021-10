Flatbewoners worden gek van honderden ratten en ondraaglijke stank: ‘Zo wil niemand wonen’

Alsof je het hok van de neushoorns in Blijdorp bezoekt waar de bewoners net hun grote boodschap hebben achtergelaten. Alle deuren in de portiek van de flat aan de Burgemeester Stulemeijerlaan staan open, om de boel te luchten. Maar de penetrante geur is niet om te harden. Veel effect heeft het luchten dus nog niet gehad. Maar bewoner Theo Keimpema houdt de moed er in. Hij heeft net wéér een rat gevangen. Met gepaste trots laat hij het beestje zien, dat vastzit in een klem. ,,Dit is nummer veertien en dat in 72 uur”, zegt hij. ,,Maar we zijn er nog lang niet hoor, er zitten er zeker een paar honderd.”