Fleur (17) kreeg 203 voorkeursstemmen en een zetel in de raad, maar ze is nog te jong: ‘Ik word in juni 18!’

Scholieren maken tijdreis in Schiedam en ontmoeten twee bijzondere vrouwen

Leerlingen van Lyceum Schravenlant in Schiedam gaan komende vrijdag op tijdreis. Zij gaan op zoek naar de sporen van twee bijzondere vrouwen in de Middeleeuwen in Schiedam: vrouwe Aleida en de heilige Liduina.

16 maart