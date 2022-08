Flinke buitenbrand in Vlaardingen, rook trekt richting Marathonweg

Zomerter­ras is mooie reünie en lekker feestje voor nieuwko­mers: ‘Ik kom hier vanaf het eerste begin’

Het Zomerterras is na twee jaar weer terug. En hoe, het is zaterdag om een uurtje of acht in de avond al druk in het Oranjepark. Op het grote podium staan Rotterdamse artiesten die de muziek van de Ghanese Ebo Taylor vertolken. Een man in een gebloemd overhemd danst vol overgave op het gele gras. Het is tijd voor de Vlaardingers om elkaar weer zomers te ontmoeten.

