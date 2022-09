Fotograaf Leander zet hardwerkende zeelieden in de picture: ‘Het gaat in de haven altijd over boten’

De in Rozenburg geboren en getogen Leander Varekamp (49), documentair portretfotograaf, herinnert zich nog goed hoe hij vroeger met zijn opa boten ging kijken. ,,Achterop de fiets, bij het Scheur. Van jongs af aan vroeg ik me al af wie er op die schepen zaten. Het gaat in de haven altijd over boten en de hardware, maar nooit over de mensen. Terwijl een schip dat heen en weer vaart, bestuurd wordt door mannen die hier ook wonen of van ver komen.”