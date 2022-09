Furieade Maassluis komt eraan: ‘Duurste en meest ambitieuze jaar tot nu toe’

Pilzen op het plein, boten kijken en feesten aan de Nieuwe Haven: het mág eindelijk weer

De opluchting is groot bij de evenementensector. Grote festiviteiten in de regio lijken dit jaar écht door te kunnen gaan. In de regio staan organisatoren te springen van ongeduld. ,,We hebben wel zin in een ouderwets feest.’’

17 februari