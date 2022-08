Gebruikers van nieuwe deelscooter in Vlaardingen kunnen rijminuten verdienen met parkeergedrag

Nu zijn de aanbieders Felyx en Go Sharing al in Vlaardingen actief met deelscooters en elektrische deelfietsen. De gemeente meldt dat met de aanbieders afspraken gemaakt zijn over het bestrijden van overlast. Zo kunnen Vlaardingers de drie bedrijven 24 uur per dag bellen als een deelscooter bijvoorbeeld een uitrit blokkeert of midden op de stoep geparkeerd staat. De telefoonnummers zijn te vinden op de site van de gemeente Vlaardingen. In dat geval is het van belang om het kenteken of de naam van de scooter te noteren, zodat de aanbieders de scooter kunnen traceren.