Geen elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen in straatverlichting Maassluis

Volgens de VVD hoort bij een duurzame infrastructuur ook vóóruitkijken, omdat er meer elektriciteit gebruikt zal worden als gevolg van de energietransitie. ,,Nu zijn er genoeg laadplekken, maar we kunnen proactief handelen als we problemen zien aankomen”, stelt VVD-voorman Dick Snoeck.

Met de motie vroegen de VVD-raadsleden het college om te onderzoeken of de huidige elektrische infrastructuur, waar bijvoorbeeld ook stoplichten en lantaarnpalen gebruik van maken, nog ruimte heeft voor méér gebruik ervan in de toekomst.

Het college heeft navraag gedaan bij netleverancier Stedin. Dat bedrijf heeft laten weten dat de huidige capaciteit van het Maassluise netwerk op dit moment voldoende is en dat daarbovenop nog ongeveer de helft van de beschikbare capaciteit over is. Ruim voldoende om te delen, zou je denken. Maar Stedin schrijft ook dat er, afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen als nieuwbouw en de energietransitie, opnieuw getoetst kan worden.

Onwenselijk

Snoeck is teleurgesteld over deze reactie: ,,Ik vind het jammer, er wordt nu alleen in problemen gedacht. Ik ben wel blij dat er in nieuwe bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met laadpalen.”