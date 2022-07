Geen taboes bij kunst in de SodaFabriek: ‘We nemen de bezoeker mee op een spirituele en seksuele reis’

Tentoon­stel­ling Stedelijk Museum Schiedam ook midden in de natuur te beleven

Naar aanleiding van de tentoonstelling Levend Landschap in Stedelijk Museum Schiedam worden er allerlei activiteiten buiten de museummuren georganiseerd. Deze zomer is de geschiedenis van Zuid-Hollandse Maasdelta ook in de vorm van fietsroutes, een bezoekje aan de eendenkooi of oudste molen te beleven.

23 juli