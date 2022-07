Geliefde Schiedamse wijkagent Ruurd Postma overleden

Postma werd begin 2018 waarnemend wijkagent in de Schiedamse wijk Woudhoek. Hij maakte zich daar in korte tijd zo populair, dat bewoners een actie begonnen om hem te behouden voor de wijk. De actie werd destijds opgezet door Abbey van Tessel. Zij zei in het voorjaar van 2019: ,,Ruurd kan ineens bij je in de achtertuin staan voor een gesprek. Wij hadden altijd al een wijkagent, maar die zag je nooit en niemand kende hem. Ruurd is echt zichtbaar in de wijk en aanspreekbaar voor iedereen. Daarnaast is hij ook sociaal betrokken.”