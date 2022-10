Gemeente Schiedam kijkt tóch naar ‘gratis’ miljoen voor armoedebestrijding

Noah (24) is eerste bewoner van de container­wo­nin­gen in Vlaardin­gen: ‘Het perfecte startpunt wat mij betreft’

Noah Radenborg (24) is de allereerste bewoner van de nieuw opgeleverde containerwoningen op het voormalige Unileverterrein in Vlaardingen. Het sleutelmoment was voor de starter ook de eerste keer dat hij de studio gebouwd in een zeecontainer van binnen zag: ,,Het is alles wat ik nu nodig heb.”

11 oktober