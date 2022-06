Gemeente weigert miljoen voor arme Schiedamse gezinnen

Het fonds klopte aan bij de gemeente en wilde samen met de gemeente en het Kansfonds het project Gewoon Geld geven gaan uitvoeren. Twee jaar lang krijgen 150 arme gezinnen 150 euro per maand, zonder verplichting of tegenprestatie. Onderdeel van het project is ook te kijken wat het effect is als mensen die in armoede leven maandelijks meer te besteden hebben. De veronderstelling is dat, naast minder stress en meer welzijn voor ouders en kinderen, de gezinnen minder een beroep zullen doen op zorg.