Gepruts met gokvergunning kost Vlaardingen geld: ondernemer voor tonnen afgekocht

Anfield of de Kuip? Nee, dit is het avondje VFC: ‘Af en toe gaat er iemand over de schreef’

Avondjes NAC, Europese avonden in de Kuip of memorabele wedstrijden op Anfield Road. In Vlaardingen staan ze allemaal in schril contrast bij ‘het avondje VFC.’

17 oktober