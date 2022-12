Gezicht van Frankelandgroep doet stapje terug: Ben de Koning wordt adviseur

De Koning is jarenlang het gezicht geweest als directeur-bestuurder. De Frankelandgroep heeft vooral verzorgingshuizen in Schiedam, maar ook in Vlaardingen. De Koning (67) kwam 33 jaar geleden in dienst. ,,Met de raad van commissarissen was de afspraak dat komende zomer zou worden gekeken hoe lang ik door zou gaan.’’ Doordat een directeur haar pensioen aankondigde kwamen de gesprekken in een stroomversnelling. ,,Ik zit eigenlijk al in blessuretijd, in AOW-tijd. Ik ga niet meer tien jaar mee.’’