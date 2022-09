GGD’er harkte tienduizenden euro's binnen met handel in nepvaccinaties: ‘Kon moeilijk weigeren’

Na een anonieme tip kwam een ‘uit de hand gelopen handeltje’ in nepvaccinaties ten einde. Een inmiddels ontslagen GGD’er en een goede bekende hielpen mensen die geen prik, maar wél een qr-code wilden aan een groen vinkje in de coronasystemen. De twee zouden er 70.000 euro mee hebben verdiend. ,,Dit is gewetenloos gedrag in een maatschappelijk moeilijke tijd.”

Als administratief medewerker van de GGD Rotterdam-Rijnmond werkt S.R. (28) uit Vlaardingen in eerste instantie volgens het boekje. Alleen mensen die online een prikafspraak maken en daadwerkelijk aan zijn balie verschijnen, krijgen een digitaal vaccinatievinkje in hun dossier. Daarna kunnen ze door naar de echte ‘prikstraat’ voor een shot Pfizer of Jansen. Maar in de loop van vorig jaar komt R. naar eigen zeggen ‘onder druk’ te staan.

Op de priklocaties in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam wordt hij namelijk geregeld herkend door vrienden en bekenden. ,,Steeds vaker werd aan mij gevraagd: ‘Kun jij wat regelen?’. In het begin zei ik vaak nee, maar op een gegeven moment kun je moeilijk nog weigeren.”

Mond-tot-mondreclame

Er blijken veel mensen te zijn die wél graag een digitaal vinkje achter hun naam krijgen, maar liever niet geprikt worden. Zo kunnen ze zonder echte vaccinatie tóch een eigen QR-code aanmaken, die vorig jaar nog nodig was om naar een café, theater of voetbalwedstrijd te gaan of naar het buitenland te reizen.

Volledig scherm Controle van een coronatoegangsbewijs bij een horecagelegenheid. © ANP

In samenwerking met R.’s goede bekende H. Y. (28), niet werkzaam bij de GGD, ontstaat een handeltje in digitale vaccinatievinkjes. Y. haalt zijn klanten naar eigen zeggen ‘overal uit het sociale leven’ vandaan. Op een gegeven moment is er zo veel interesse dat Y. zijn potentiële klanten volgens justitie online vooral met standaardberichten te woord staat. Zo krijgen kopers te horen dat ze absoluut niet alsnog een prik moeten nemen, omdat ze zichzelf zo zouden ‘verlinken’.

Quote Het is nu ‘kankerheet’ om te doen Verdachte H.Y.

Klanten betalen in eerste instantie 200 euro om een gang naar de prikstraat, die voor iedereen gewoon gratis toegankelijk is, te omzeilen. Later lopen de bedragen, die R. en Y. onderling verdelen, op tot wel 700 euro per nepvaccinatie. Y. verzamelt de namen, BSN-nummers en e-mailadressen en laat zijn klanten online een echte afspraak maken op de locaties waar R. dan werkt.

Na een anonieme tip over fraude met vaccinaties weet de politie de handel van R. en Y. gedetailleerd in kaart te brengen, onder andere door hun telefoons af te luisteren. Agenten horen Y. eind 2021 discussiëren met iemand die 750 euro te veel geld vindt. Diegene krijgt daarop te horen dat het ‘nu kankerheet is om te doen’. Op basis van onder andere een bij R. gevonden notitieboekje vol met namen en bedragen rekende het OM terug dat de twee Vlaardingers ieder zo'n 35.000 euro verdienden aan hun handel.

‘Geraffineerd’

De officier van justitie noemde het woensdag in de rechtbank in Dordrecht ‘gewetenloos en geraffineerd gedrag’ in een ‘maatschappelijk moeilijke tijd’. ,,Hierdoor zijn meer dan honderd mensen gaan reizen, naar de horeca of festivals gegaan terwijl ze niet gevaccineerd waren. Zo hebben de verdachten de volksgezondheid in gevaar gebracht.”

Ze eiste twee jaar cel tegen de twee, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De twee mannen, die dit voorjaar maanden in voorarrest zaten, hebben bekend en betuigden woensdag spijt. Volgens hun advocaten zou er maximaal een onvoorwaardelijke straf ter hoogte van de duur van het voorarrest opgelegd moeten worden, en zijn de binnengeharkte geldbedragen hoogstens 19.000 euro voor Y. en 27.000 voor R.

Uitspraak op 14 september.

