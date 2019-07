Ging kroegbaas Boel dood aan moord of een hartprobleem?

Hulpdien­sten waarschu­wen voor verhoogd risico op natuurbran­den

16:30 De hulpdiensten roepen op om extra voorzichtig te zijn met de kurkdroge natuur in de regio Rijnmond. ,,Het is droog en we moeten extra alert zijn om natuurbrand te voorkomen.’’ Bijna alle duin- en natuurbranden ontstaan door wat mensen achterlaten. Een nog brandende peuk of een stuk glas kunnen al een brand veroorzaken.