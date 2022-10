Glasfabriek wordt horeca-hotspot: ‘Als Rotterdam Manhattan aan de Maas is, dan is Schiedam Brooklyn’

Teleurstel­ling over afwijzing garantstel­ling voor windturbi­nes Oeverbos: ‘Maar ze komen er hoe dan ook’

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) is ‘zeer teleurgesteld’ in het besluit van de gemeente om niet garant te staan voor een lening van 1,25 miljoen euro. Dat bedrag zou gestoken worden in twee windturbines in het Oeverbos. Toch staat de afwijzing de komst van de windmolens niet in de weg, zegt het VEC.

29 september