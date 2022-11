Goederen voor hennepteelt aangetroffen in bedrijfspand in Vlaardingen

Vlaardin­gen ‘tegelwipt’ net een beetje beter dan rivaal Schiedam

Vlaardingen is net boven Schiedam geëindigd tijdens het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen in de categorie voor middelgrote gemeenten. In Vlaardingen werden per duizend inwoners 378 tegels uit de grond gehaald om plaats te maken voor groen. In Schiedam verdwenen er 357 tegels per duizend inwoners.

