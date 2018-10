Grand Prix-winnaar Kimi werd groot in Vlaardingen: ‘hard rijden kón hij gewoon’

Onbekende dode vrouw krijgt een nieuw gezicht

23 oktober Een dode vrouw, opgevouwen in een koffer. Vermoord. Die gruwelijke vondst doen platsoenmedewerkers in Schiedam. Nu - dertien jaar na dato - is nog altijd niet duidelijk wie het slachtoffer is en wie het misdrijf op zijn geweten heeft. Het nieuwe gezicht dat het cold case-team haar dankzij de nieuwste technieken kon geven, moet het onderzoek naar de lugubere zaak in beweging brengen.