‘Groei Rotterdam Airport mag nieuwbouwplannen Schiedam niet in de weg zitten’

In de provincie Zuid-Holland geldt een woningtekort. Daarom moeten er de komende jaren zo’n 250.000 huizen worden gebouwd, waarvan zesduizend in Schiedam. De wens bestaat om dit zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te doen, wat leidt tot meer hoogbouw omdat er weinig ruimte is.

Draagvlak

‘Zestienhoven’ maakt er geen geheim van graag te willen uitbreiden, vooral met het aantal commerciële vluchten. Hiermee neemt ook de overlast toe, met name voor de bewoners van Schiedam-Noord. Het stadsbestuur benadrukt in de zienswijze nogmaals dat er voor groei geen draagvlak is in de regio. Ook heeft het zorgen over de toename van het aantal nachtvluchten en de vluchten in ‘de randen van de nacht’. Het stadsbestuur noemt die ‘onacceptabel’.