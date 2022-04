GroenLinks bezorgd over leefgebied van bedreigde roeken en vleermuizen met kap van 36 bomen

Verstopt achter de bladeren

In de brief vraagt de partij waarom er gekozen is een ecoloog in te huren, terwijl al bekend was dat de roeken jaarrond beschermd zijn. Ook willen zij weten waarom er niet werd gekozen voor een uitgebreid onderzoek maar een QuickScan. De aangestelde ecoloog constateerde bovendien dat vervolgonderzoek nodig is om beschermde dieren binnen het gebied uit te sluiten. ,,Is dit onderzoek gedaan? En bent u het met ons eens dat het geen toegevoegde waarde heeft om (vogel)nesten te tellen in een periode dat de bomen vol in blad staan?’’, schrijft Van Vuuren. ,,Het best zou er in februari geteld kunnen worden, in plaats van in mei’’ , voegt ze toe.