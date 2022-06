Grote brand in bedrijfspand in Vlaardingen

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de brand ontstaan vanuit een technische ruimte. Het pand is direct ontruimd. De brandweer bekijkt of er asbest aanwezig is in het gebouw. ,,Dat doen we altijd met panden die ouder zijn’’, aldus de woordvoerder van VRR. Het pand wordt geventileerd.