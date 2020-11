Grote brand in Hoek van Holland: vlammen slaan uit dak van kringloopwinkel

Dringende oproep van huisartsen: ‘Kom met klachten naar praktijk, het is er veilig’

15 november Huisartsen in Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en Maassluis maken zich zorgen over het wegblijven van patiënten. ,,Het is veilig in onze praktijken”, zo stellen zij in een gezamenlijke verklaring.