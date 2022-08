Grote brand op zeeschip in Schiedamse haven, blussen gaat nog uren duren

De brand brak uit tijdens werkzaamheden, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Volgens hem is er niemand gewond geraakt en heeft al het aanwezige personeel zich in veiligheid kunnen brengen. Hij verwacht dat het blussen nog tot in de loop van de dag zal duren.

Volgens milieudienst DCMR woedt de brand op het schip de Happy Rover. Om 03.45 uur waren er nog geen klachten over de rook of stank door omwonenden gemeld bij de dienst. Het schip is 138 meter lang en ligt sinds twee weken in de Schiedamse haven. Tegen 05.00 uur ging er een beveiligingsalarm af, waardoor de scheepshoorn even te horen was in de omgeving.