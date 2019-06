Grote controle op inklimmende vluchtelingen in Vlaardingen

Maassluis krijgt schone vuilniswa­gens

3 juni Het Stadsbedrijf in Maassluis heeft sinds deze week een gloednieuwe vuilniswagen. En dus rijdt de schoonste, meest duurzame Scania die er is rondjes door Maassluis. Een ander bijkomend voordeel: de vuilniswagen is een stuk stiller dan zijn voorganger.