Grote horecacontrole in Vlaardingen, één horeca-inrichting gesloten

Burgemeester Bert Wijbenga heeft vrijdagavond een horeca-inrichting aan de Oosthavenkade in Vlaardingen gesloten. Het bedrijf had geen exploitatievergunning en geen alcoholvergunning. In de horeca-inrichting was op het moment van de controle een feest gaande. De exploitant was al eerder gewaarschuwd dat hij niet open mag zijn voor publiek zonder vergunningen.