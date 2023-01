Grote namen naar feesten tijdens strandopening Hoek van Holland

Het is koud: winterop­vang voor daklozen in Vlaardin­gen geopend

De winteropvang voor dak- en thuislozen in Vlaardingen is in ieder geval tot dinsdagochtend geopend. Maandagochtend wordt gekeken of verlenging voor de rest van de week noodzakelijk is. Dat is afhankelijk van het weer. De regeling ging afgelopen vrijdagavond in.

