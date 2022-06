Grote uitslaande brand in flat in Maassluis, brandweer zet groot in op redden bewoners

Een tweede leven voor oma’s ring: juwelier Chris koopt al tien jaar oude sieraden van Maasslui­zers

De nalatenschap van een verre tante of oude juwelen die in een doos op zolder liggen te verstoffen: voor juwelier Chris van Waes is het een ware goudmijn. Al tien jaar keurt en koopt hij de sieraden van Maassluizers in. ,,De sfeer is vaak intiem, ik heb al zulke mooie levensverhalen gehoord.”

11 juni