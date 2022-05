Hakken langs de Krabbeplas: buitenversie van roemruchte Parkzicht-feesten naar Vlaardingen

Met artiesten als dj Paul Elstak en dj Rob achter de knoppen werd de gabbermuziek begin jaren negentig groot in de voormalige discotheek Parkzicht in Rotterdam. Later volgden ook grote feesten in de inmiddels verdwenen Energiehal in Rotterdam-Blijdorp. Die oude gouden tijden herbeleven kon later in het Maasgebouw van de Kuip. Een allereerste buitenevenement is al een tijdje in de maak, maar kon door alle coronamaatregelen nog niet plaatsvinden. Vlaardingen heeft nu op 2 juli de primeur en biedt Parkzicht Outdoor een plekje langs de Krabbeplas.