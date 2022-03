Heemtuin in Westwijk blijft bestaan: ‘Weet je wat mooi is? Hier op een zondagochtend vroeg in de zomer zijn’

Het voortbestaan van de tuin kwam in gevaar toen de gemeente vorig jaar besloot de kosten van zo’n 80.000 euro vanwege bezuinigingen te schrappen. Dat kwam ook John Massaar, directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen, ter ore. ,,Ik ben direct in actie gekomen om de tuin voor de toekomst te behouden. Ook het bestuur was van mening dat dat mooie groene stukje Vlaardingen niet mag verdwijnen. Het Fonds heeft de tuin voor een euro overgenomen, dat is mooi. We hebben best wel plannen met de tuin. We gaan vernieuwingen aanbrengen. Zo is de blokhut, waarin de werknemers hun spullen opbergen, bijvoorbeeld hopeloos ouderwets. We gaan dus een prachtig nieuw onderkomen hier neerzetten.”