Helpen met schelpen tellen voor wetenschappelijk onderzoek? Dat kan in Hoek van Holland en Ouddorp

Surfende yogadocen­te Bellatrix is het gelukkigst op haar yogamat én op het water

Ouddorpers keken hun ogen uit toen Bellatrix van Wingerden (49) in het dorp haar yogastudio opende. Ruim 20 jaar later is ze allang geen bezienswaardigheid meer en wil de surfende yogadocente, die recent een boek vol yogatips voor surfers schreef, het stranddorp nooit meer uit.

10 maart