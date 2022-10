Hennepkoekjesbakkerij Schiedam blijft gesloten: ‘Eigenaren hadden toezicht moeten houden’

Het pand kwam in beeld nadat eerder dit jaar een ander drugspand werd gesloten in Schiedam, waar de vermeende hennepkoekjesbakker de eigenaar van was.

De Schiedamse Bakkerij stelt niks geweten te hebben van de productie van de hennepkoekjes in het pand: de andere bakker zou dit buiten hun zicht en medeweten om hebben gedaan. De rechtbank in Rotterdam vindt dat standpunt van de bakkerij niet overtuigend. Zo stelt de rechter dat een huurder van het bedrijfspand altijd verantwoordelijk is voor wat daar gebeurt. Omdat de zoon van de eigenaren ten tijde van de politie-inval aanwezig was in de bakkerij én er ook allerlei verpakkingsmateriaal van de wietkoekjes lag, stelt de rechtbank dat de eigenaren hadden kunnen weten dat er in de zaak hennepkoekjes gebakken werden.