Hennepkwekerij in loods Hoek van Holland leidt naar nog meer drugs en geld

De politie verdacht een 32-jarige man uit Leiden sinds eind vorig jaar al van de productie van en handel in verdovende middelen, de handel in vuurwapens en witwassen. Vanwege het onderzoek daarnaar werd de Leidenaar op 24 maart gevolgd door de politie. Toen hij met een aantal mannen een loods in Hoek van Holland binnenging, besloot een arrestatieteam binnen te vallen. De hennepkwekerij die ze toen verspreid over twee etages aantroffen, was in werking.