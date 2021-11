Henny en Patrick uit ‘Ik Vertrek’ krijgen wéér een onverwachte klap: ‘Onze B&B ligt nu helemaal stil’

Het ‘schip van de toekomst’ is hier: onbemand en vanaf elke plek ter wereld bestuur­baar

Het schip van de toekomst. Zo werd vanochtend in Hoek van Holland de Blue Essence gepresenteerd. Het is het eerste onbemande schip dat op open zee via een satellietverbinding kan worden bestuurd. En het heeft een onderwaterrobot. Het schip wordt binnenkort vanuit de haven van Rotterdam ingezet voor inspecties van platformen bij Scheveningen.

