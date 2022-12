Herbouw uitgebrand museumpaviljoen binnenkort van start, nieuwe huurder in aantocht

‘Onderhandelingen in vergevorderd stadium’

Aannemingsbedrijf A. van der Lugt uit Vlaardingen gaat het werk uitvoeren. Afhankelijk van levertijden van bouwmaterialen en de weersomstandigheden hoopt de aannemer dat het werk voor 1 mei klaar is. Het museum stelt dat de afgelopen tijd met belanghebbenden uit de stad is nagedacht over een nieuwe bestemming voor het pand. De onderhandelingen met een nieuwe huurder zijn momenteel in een vergevorderd stadium, schrijft het museum. Dat wil nog niet bekendmaken om wie het gaat, maar stelt dat hier in januari meer duidelijkheid over volgt. Horeca wordt in ieder geval niet de hoofdactiviteit.