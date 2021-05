Het meest excentrieke huis van Nederland is verkocht (maar het blijft niet zoals het nu is)

In 2032 moeten vrijwel alle 5000 woningen in Groenoord aardgas vrij zijn

20 mei Het is de bedoeling dat in 2024 de eerste complexen in Groenoord van woningcorporatie Woonplus op het warmtenet van Eneco worden aangesloten. In 2027 volgen dan de verenigingen van eigenaren (vve’s) waarna in 2030 de particuliere grondgebonden huizen aan de beurt zijn. In 2032 zou dan vrijwel de hele wijk van 5000 woningen aardgasvrij moeten zijn.