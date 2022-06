Het schiet maar niet op met de blauwalgvrije Krabbeplas: ‘Kolpabad dicht is de stomste fout ooit’

Als Fred Bos bij de Krabbeplas in Vlaardingen hoort dat de structurele aanpak van de blauwalgen in het water nóg langer op zich laat wachten, schudt hij smalend het hoofd. ,,Ik vind het allemaal zo ongelooflijk amateuristisch: ik kan me voorstellen dat er veel mensen teleurgesteld zijn. Dit is echt een Vlaardingse soap.” Met zijn vrouw Astrid en twee kleinkinderen is Bos deze maandagmiddag op het strandje bij de populaire zwem- en zonplek in de stad. Kleinzoon Quentin kart rond in een elektrisch bestuurbare auto.