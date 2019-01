Het vlammetje moet weer ‘hot’ worden

video Politie zet auto bij ziekenhuis aan de kant, inzittende heeft schotwond

26 januari De politie heeft gisteravond bij het Franciscus ziekenhuis in Schiedam een auto tot stoppen gedwongen met daarin een gewonde man. Het slachtoffer (48), inwoner van Krimpen aan den IJssel, bleek een schotwond te hebben. Duidelijk werd het dezelfde man was over wie de politie eerder die avond al was getipt omdat hij tegen zijn wil zou worden vastgehouden in de omgeving van Schiedam. De 42-jarige bestuurder van de auto werd aangehouden.