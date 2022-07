Hier kun je dineren aan het water (en de bediening is bijna ongeloofwaardig snel)

The Queen of Candy Floss maakt van een Vlaarding­se jongen een roze met blauwe suikerspin

In een minuutje of tien verandert de beeldend kunstenaar Martijntje Cornelia, ook wel The Queen of Candy Floss genoemd, de Vlaardingse jongen Siep de Jong (12) in een roze suikerspin met blauwe accenten. Het is een levend kunstwerk dat zondag maar voor heel even te bewonderen was bij het Stadsstrand in Vlaardingen.

18 juli