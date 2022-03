Hier kun je in Schiedam straks ook stemmen

De stemtenten, stemlokalen en mobiele stembureaus hebben een plek op de kaart gekregen en de foyer van Theater aan de Schie is gereserveerd voor een ouderwetse verkiezingsavond. Met nog een week te gaan ziet ook de weersvoorspelling er goed uit. Schiedam is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Maandag mogen de mensen al naar de stembus, maar de echte run naar het stemlokaal is woensdag 16 maart. De Schiedamse burgemeester Cor Lamers gaf dinsdagmiddag tekst en uitleg over de organisatie. Eigenlijk doet Schiedam het net als vorig jaar, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dus met tenten, maar ook mobiele stembureau’s. Die rijden komende week langs de verzorgingstehuizen in de stad op vooraf afgesproken tijden.

Nieuw dit jaar is dat er voor slechtzienden een aparte stemlokaal is, in het gemeentehuis. ,,Voor een kleine honderd mensen in Schiedam’’, aldus de burgemeester. Ook de drive-in staat er komende week weer, aan de Ringersstraat.

Studenten

Is er dan echt helemaal niets anders dan vorig jaar? Jawel hoor. Nieuw is dat er in het kantoor van DSW gestemd kan worden, maar ook in de Korenbeurs. Dat laatste komt in de plaats van het Stedelijk Museum. Normaal wordt daar gestemd, maar dat kan niet omdat de renovatie van het museum nog niet is afgerond. Wie zijn stem heeft uitgebracht, kan vanaf woensdag 16 maart vanaf half tien ’s avonds terecht in de foyer van Theater aan de Schie.

Daar wordt de grote verkiezingsavond gehouden. Lamers zal in het theater ook tussenstanden geven. Hij verwacht de uitslag tussen middernacht en een uur ’s nachts. Schiedam zoekt nog tussen de tien en twintig tellers, maar Lamers verwacht geen problemen op dat vlak. Schiedam zet doorgaans studenten in.

Schiedam had in 2014 nog de laagste opkomst van het land, met 42,6 procent. Vier jaar geleden lag de opkomst op bijna 46 procent. Lamers: ,,Ik zou blij zijn als we dicht bij de 50 procent komen.’’

Volledig scherm Cor Lamers, burgemeester van Schiedam. © ANP

