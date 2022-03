Hier opent Sascha (25) volgende week zijn derde ijssalon: ‘Het blijft elke keer weer spannend’

Deze jonge ijsboer maakt overuren door de hitte en is daar héél blij mee

Door de hoge temperaturen is het aanpoten bij IJsmobiel Pitstop en daar zijn ze héél blij mee. De 23-jarige Sascha Metselaar opende op 15 mei feestelijk de deuren van zijn ijszaak in Oud-Beijerland. Althans, dat was de bedoeling. De coronacrisis gooide roet in het eten. Dankbaar is hij dan ook de weergoden van deze week.

9 augustus