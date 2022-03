Hier werden honderden woningen gebouwd, maar nu staat iedereen in de file: ‘Het is ongekend’

Deze nieuwe woonwijk aan het water krijgt steeds meer vorm: ‘Het is al een beetje ons kent ons’

De nieuwbouwwijk De Kade in Maassluis krijgt steeds meer vorm. De kranen en heimachines zijn niet te missen en ondertussen hebben de eerste bewoners zich al gevestigd in de rijtjeshuizen en tweekappers. Hoe vormt het leven zich in een splinternieuwe woonwijk aan het water?

17 januari