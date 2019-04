Hij deed het! Vlaardinger Mike liep halve marathon in Noord-Korea

Pakketbe­zor­ger breidt distribu­tie­cen­trum uit: ‘Druk door webwinke­len’

20:00 Pakketbezorger UPS heeft z’n distributiecentrum in Schiedam uitgebreid. Met de bijna zes miljoen euro kostende verbouwing zegt het bedrijf in te spelen op de vlucht die webwinkelen neemt. Volgens UPS is ze ook steeds drukker door de opmars van jonge bedrijven in de Rotterdamse regio die internationaal aan de weg timmeren.