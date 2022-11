Hij komt, hij komt: zo viert de Rotterdamse regio Sinterklaas

Alle schijnwerpers zijn vandaag gericht op Hellevoetsluis , maar ook op andere plekken in de Rotterdamse regio worden de sint en zijn pieten op feestelijke wijze verwelkomd. In dit artikel houden we je op de hoogte van diverse Sinterklaasintochten in ons gebied!

Op het Willemsplein in Rotterdam, waar de sint rond 13.00 uur aankwam, heten honderden uitzinnige kinderen de goedheiligman welkom. De Sint en zijn pieten kwamen aan met een Pakjesboot, die verdacht veel weg had van de bekende Spido-rondvaartboot. Het programma begon een halfuurtje eerder, om 12.30 uur. De goedheiligman bezoekt in de middag het Grotekerkplein, waar de hele dag allerlei foodtrucks, activiteiten en speeltoestellen aanwezig zijn.

In Vlaardingen is de goedheiligman inmiddels al veilig aangekomen. De stoomboot werd iets voor 11.00 uur gesignaleerd in de Oude Haven. Daarna vertrokken Sinterklaas en de pieten in een feestelijke optocht van de kade naar het stadhuis, waar ze werden ontvangen door burgemeester Bert Wijbenga. De Sint bezoekt de rest van de dag ook nog andere delen van Vlaardingen.

Kinderen in Maassluis kunnen hun geluk niet op. In alle vroegte zette de goedheiligman daar voet aan wal, en daar waren de kinderen vanzelfsprekend enorm blij mee. Net als in Vlaardingen gaat de sint in Maassluis langs verschillende delen van de stad. Vanmiddag is er een kinderprogramma in theater Koningshof.

De sint en pieten hebben het ouderwets druk, want ook in Barendrecht hebben ze hun gezicht al laten zien. Er vindt vanmiddag een Sinterklaasparade plaats. Ook winkeliers krijgen een bezoekje. Bekijk hier het hele programma.

Na twee jaar zette de sint ook in Capelle aan den IJssel voet aan wal. Een parade met een band gaat nu in de richting van het centrum. Er vinden in de loop van de middag diverse activiteiten plaats.

Ook de Hoeksche Waard verheugt zich op de komst van de sint en pieten. In Oud-Beijerland, Klaaswaal en op andere plekken in de gemeente vinden vandaag diverse activiteiten plaats. Hier een overzicht van het gehele programma.