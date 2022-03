Hoekenees mag gestolen telefoon halfuur later voor 150 euro ‘terugkopen’

In De Mareesstraat in Hoek van Holland hing op 6 november vorig jaar in de namiddag een ‘intimiderende en nare sfeer’, zo vertelde de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Rotterdam. Een groep van vier a vijf jongeren zocht volgens haar de confrontatie met een man, vermoedelijk vanwege een eerder akkefietje tussen de groep en de broer van het slachtoffer.